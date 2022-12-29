На ремонт и строительство нижегородских дорог направили 17,6 млрд рублей за год

Более 17,6 млрд руб. направили на ремонт и строительство дорог в Нижегородской области в 2022 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. До нормативного состояния довели 81% дорог.

За год в области отремонтировали 1,2 тыс. км региональных и местных дорог — это наибольший показатель с 2016 года.

Ожидается, что по итогам года смертность на дорогах Нижегородской области окажется самой низкой за последние десять лет. По данным за январь-октябрь, в ДТП погибли 248 человек — на 25% меньше, чем год назад.

Анастасия Еремина