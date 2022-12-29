«Законопроект не дает ответов на многие вопросы»

МВД опубликовало проект поправок в ст. 12.8 КоАП, позволяющих наказывать лишением прав и штрафом в 30 тыс. руб. водителей, у которых в организме обнаружены вещества, «входящие в состав лекарственных препаратов», но не относящиеся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам. Законодательную инициативу прокомментировал краснодарский адвокат Андрей Таран.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Таран

Фото: предоставлено автором Андрей Таран

Фото: предоставлено автором

«Для понимания происходящего следует обратиться к истории вопроса. До 19 декабря 2021 года ст. 12.8 КОАП РФ предусматривала наказание водителя только за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако в 2021 году в статью были внесены изменения — стало возможным лишить прав даже трезвых водителей в случае, если у них в крови обнаружены вещества, входящие в состав ряда лекарств, например, содержащиеся в обезболивающих препаратах.

Посчитав нововведения несправедливыми, граждане многократно обжаловали решения судов. Тогда Конституционный суд РФ 24 ноября текущего года наложил мораторий на применение наказания за употребление лекарственных средств. Суд указал на необходимость дополнения статьи параметрами состояния водителя, подлежащего привлечению к ответственности. Он обратил внимание на необходимость принятия во внимание таких факторов, как наличие назначения врача, наличие на упаковке лекарственного средства (в инструкции) информации, рекомендующей или предписывающей воздержаться от управления транспортным средством после их приема, и др.

Примерно один месяц понадобился МВД для обработки указаний Конституционного суда, и уже 23 декабря на федеральном портале появился законопроект об изменениях, вносимых в ст. 12.8 КОАП РФ. Теперь для привлечения к ответственности водитель не обязательно должен быть пьяным, достаточно обнаружить в его организме вещества, способные вызвать опьянение, то есть алкоголь в концентрации 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха или наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови. Такое содержание алкоголя в крови появляется после выпитого бокала вина.

Также закон действует в случае наличия в организме человека наркотических, психотропных веществ или их аналогов либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а равно в случае, когда в организме водителя обнаружились иные вызывающие опьянение вещества, в том числе входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшившие внимание и реакцию.

Каждый может сделать собственный вывод, насколько новый законопроект отражает мнение Конституционного суда и соответствует простым общечеловеческим принципам справедливости. Я считаю, что внесение подобных законодательных инициатив возможно только после детального медицинского изучения проблемы. Какой водитель представляет большую опасность на дороге? Водитель, принявший обезболивающее средство и, возможно, снизивший тем самым свою реакцию, или водитель с пульсирующей головной болью? Сколько нужно принять обезболивающего средства, чтобы представлять опасность на дороге? Кроме того, правонарушение должно быть умышленным, то есть водитель должен осознавать, что то или иное средство запрещено законом. Должен ли водитель проверять каждое лекарство, сверяясь со списком химических компонентов, которые довольно тяжело запомнить человеку без медицинского образования?

Почему параллельно внесению подобных инициатив не предлагается воспользоваться опытом производителей сигарет и на самых видных местах лекарственных средств отмечать, что данное лекарство несовместимо с управлением транспортного средства? Кто будет осуществлять контроль за врачами, выписывающими больным лекарства, ведь именно они должны учитывать степень снижения концентрации и внимания у пациента — водителя? К сожалению, закон не дает ответа на эти вопросы».

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