В Ленобласти построят первую школу на принципах ГЧП

В городе Мурино Ленинградской области к концу 2024 года появится новая школа на 1 175 мест, проект будет реализовываться на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Концессионное соглашение правительство региона заключило с инвестиционно-строительной группой «МАВИС».

Как сообщает пресс-служба областной администрации, школу на улице Екатерининской в Мурино планируется сдать в IV квартале 2024 года. Общая стоимость строительства оценивается в 1,7 млрд рублей, из которых 1 млрд будет выделен из регионального бюджета.

«Важно, что школа будет построена в одном из крупных городов агломерации, где сегодня высокая потребность в образовательных учреждениях. Кроме того, софинансирование из федерального бюджета позволило перераспределить средства Ленинградской области на другие не менее важные социальные проекты»,— отметил зампредседателя правительства Ленобласти — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте