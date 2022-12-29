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В Курганской области задержали 60 кг икры при попытке вывезти ее в Казахстан

На российско-казахстанской границе в Курганской области обнаружили 432 банки красной икры. Деликатес без документов пытались тайно вывезти в соседнее государство, сообщает Уральское таможенное управление.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Партию икры весом более 60 кг обнаружили в грузовом отсеке «ГАЗели», следовавшей в Казахстан. Согласно документам автомобиль перевозил оборудование для отопительных печей. В ходе досмотра таможенники нашли несколько коробок с лососевой икрой. Согласно маркировке на жестяных банках продукт был произведен в Камчатском крае. Но кроме адреса производителя, веса и ссылки на ГОСТ на упаковке не было обязательной информации о составе продукции, сроке годности, условиях хранения, номере партии и серии. Никаких разрешительных документов на товар перевозчик не представил. По предварительной оценке стоимость партии превышает 300 тыс. руб.

Товар задержали и передали в линейное отделение полиции на станции Петухово Курганского МВД России на транспорте для принятия процессуального решения.

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