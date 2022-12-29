Зимний туризм приравняли к летнему

Представители властей Иркутской области и туроператоров заявляют, что показатели турпотока в зимние месяцы на Байкале почти сравнялись с летней статистикой. При этом поток все меньше оказывается привязанным к февральским или мартовским праздникам, а равномерно распределяется на весь сезон. Прогнозы развития отрасли ее участники связывают с необходимостью выдерживать растущую конкуренцию со стороны Кемеровской области и Бурятии. Туристические компании призывают региональную власть более активно привлекать федеральное финансирование для развития необходимой инфраструктуры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Участники рынка туристических услуг в Иркутской области отметили рост интереса туристов как к летнему, так и к зимнему отдыху на Байкале. «По цифрам мы видим, что зимний сезон на Байкале подпирает летний. В первый квартал к нам приехали около 320 тыс. человек. Рост этого показателя мы ожидаем и в следующем году. Только в новогодние праздники к нам приедут примерно 70 тыс. туристов»,— сообщил временно замещающий должность начальника агентства по туризму Приангарья Денис Ивлев. В региональном агентстве по туризму „Ъ-Сибирь“ сообщили, что по итогам девяти месяцев турпоток составил 1,1 млн человек, по итогам года планируется достичь показателя в 1,5 млн человек.

Представители туроператорского бизнеса тоже замечают изменения в прохождении зимнего сезона. «Два-три года назад четко выраженные всплески посещений Байкала были привязаны к февральским и мартовским праздникам. Сейчас турпоток растягивается на все зимние месяцы. Для отрасли это хорошо, так как на Байкале в востребованных локациях до сих пор не преодолен дефицит инфраструктуры, а равномерный спрос способствует более плавной нагрузке. Впрочем, непосредственно на праздничные даты 80% гостиниц проданы уже сейчас»,— рассказал заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадим Копылов.

В то же время отрасль в регионе испытывает ряд проблем в связи с введением антироссийских санкций. Исполнительный директор ассоциации «Байкальская виза» Константин Бушуев, к примеру, отмечает, что на Байкале с этого года перестал проводиться популярный у иностранцев ледовый международный марафон (пересечение Байкала по льду с запада на восток на различных средствах передвижения.— „Ъ“). «Это зрелищное мероприятие само по себе служило рекламой нашему региону, привлекало туристов. Сейчас мы ведем переговоры с правообладателями популярных ледовых шоу в России, чтобы заполучить на Байкале новое якорное событие для гостей»,— говорит он. Негативно, по словам господина Бушуева, отразился и уход из России международных систем бронирования, в частности Booking.com. Аналогичные российские платформы заместили только 20% организованного потока. Вадим Копылов напомнил также о некоторых инициативах, связанных с ограничением проведения праздничных мероприятий в России на фоне текущих политических событий. «Наш спортивно-развлекательный фестиваль „Зимниада“, проходящий в регионе уже 20 лет, в 2023 году лишится своей развлекательной составляющей, останутся только соревнования»,— уточняет представитель СБАТ.

Проблемы обостряются с учетом растущей межрегиональной конкуренции за турпотоки. К примеру, жители Приангарья местным горнолыжным базам все чаще предпочитают курорт Шерегеш в Кемеровской области. Более 200 тыс. из 500 тыс. туристов, посетивших Бурятию в 2022 году, являются жителями Иркутской области. «Власти этих регионов демонстрируют совсем иной, систематический подход к развитию отрасли. Как результат, федеральный центр проявляет к ним больше внимания в виде целевых финансовых перечислений на строительство инфраструктуры, средств размещения, что и привлекает туристов. Приангарью тоже необходимо активнее действовать в этом направлении»,— считает Константин Бушуев.

Денис Ивлев, в свою очередь, не соглашается с тем, что Приангарье обделено. По его информации, в 2022 году из резервного фонда правительства РФ Иркутской области было предоставлено 200 млн руб. на строительство модульных гостиниц, в 2023 году из федерального бюджета на поддержку и продвижение событийных мероприятий в регион поступит более 37 млн руб. В 2023–2024 годах на реконструкцию туристического центра Иркутска из федеральной казны направят более 200 млн руб., а на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров — более 2 млрд руб.

Влад Никифоров, Иркутск