Рейтинг кредитоспособности Адыгеи подтвердили на уровне ruBBB с прогнозом «стабильный». Об этом сообщает рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Сдерживающее влияние на рейтинговую оценку оказывает объем ВРП на душу населения, который по итогам 2021 года составил 342,1 тыс. руб. В прошлом году на 28,1% в годовом выражении снизился объем инвестиций в основной капитал региона. Показатель составил 33,5 млрд руб.

«Снижение инвестиций произошло на фоне высокой инвестиционной активности в 2018–2020 годах. Отношение инвестиций в основной капитал к ВРП за последние три года составило 27,9%, что оказало положительное влияние на рейтинговую оценку»,— говорится в сообщении.

Позитивную динамику рейтингу обеспечивает рост численности населения, произошедший за последние три года (+13,6 тыс. человек). На начало 2022 года показатель достиг 468,3 тыс. человек. Рост численности населения преимущественно происходит за счет увеличения миграционного потока, при этом естественная убыль населения по итогам 2021 года показала коэффициент 8,0.

В начале 2022 года рейтинг кредитоспособности республики утвердился на уровне ruBBB.

Анастасия Донскова

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