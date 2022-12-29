Суд до дела

В Красноярске в четверг вынесли приговор бывшему заместителю председателя Советского районного суда Сергею Тупеко. Следственным комитетом он обвинялся в получении взятки в 1,2 млн руб. за назначение обвиняемому более мягкого наказания, чем предусмотрено статьей УК о наркотиках, и содействие в отправке его в Киргизию для отбывания срока. Сергея Тупеко приговорили к 13 годам колонии строгого режима, штрафу 6 млн руб. и взяли под стражу. Бывший судья вину не признал, заявив, что против него была совершена провокация.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Сергея Тупеко в феврале 2019 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Сергея Тупеко в феврале 2019 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Красноярском краевом суде завершилось рассмотрение уголовного дела бывшего зампреда Советского райсуда Сергея Тупеко.

Сергей Тупеко стал судьей в августе 2005 года. В 2011 году указом президента РФ он был назначен на должность зампреда Советского райсуда Красноярска на шесть лет, по истечении которых ему продлили полномочия на тот же срок. Судья получил известность благодаря ряду резонансных процессов. В частности, в 2007 году он рассматривал дело о массовом отравлении на губернаторском балу, обвиняемыми по которому проходили повар и директор поставлявшей на бал продукты фирмы. В 2014 году Сергей Тупеко отказал в условно-досрочном освобождении бойцу без правил Вячеславу Дацику (Рыжему Тарзану), отбывавшему срок в исправительной колонии №31 Красноярского края. В начале 2019 года произошел скандал, стоивший Сергею Тупеко судейской карьеры.

Незадолго до этого, говорится в материалах следствия, на работу к судье пришла его знакомая адвокат Ольга Ганюшкина. Юрист сообщила ему, что в ближайшее время в Советский райсуд поступит дело ее клиента, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. За назначение тому более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи УК, и содействие в отправке его в Киргизию для отбывания срока родственники, рассказала она, готовы заплатить. Судья, по версии следствия, взял дело в свое производство, оценив услуги в 1,2 млн руб. Адвокат Ольга Ганюшкина дополнительно запросила у родственников еще 800 тыс. руб. своих комиссионных.

8 февраля 2019 года Ольгу Ганюшкину задержали сотрудники УФСБ по Красноярскому краю, к которым обратился родственник ее подзащитного. В салоне ее автомобиля оперативники обнаружили 2 млн руб., переданные заявителем. Под специальной лампой руки адвоката светились от краски, которой правоохранители помечают деньги. Юрист отпираться не стала. Она дала подробные показания об обстоятельствах преступления и согласилась участвовать в оперативном эксперименте, разработанном контрразведчиками. Ее встреча с зампредом Советского райсуда проходила под контролем спецслужб. После передачи денег в кабинет Сергея Тупеко вошли оперативники.

В феврале 2019 года Квалификационная коллегия судей Красноярского края прекратила полномочия Сергея Тупеко, удовлетворив его заявление об отставке, в августе того же года она дала согласие на привлечение экс-судьи к уголовной ответственности. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично возбудил в отношении экс-судьи дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере, наказание — от восьми до 15 лет заключения). Задерживать Сергея Тупеко не стали.

На следствии и судебном процессе, который проходил в краевом суде, Сергей Тупеко заявлял о своей невиновности. Оперативников, в чьей разработке он находился, экс-судья обвинил в провокации. Якобы их не устроил приговор, который он вынес в 2018 году по делу об организации экстремистского объединения — штраф вместо лишения свободы, как на том настаивали силовики. Кроме того, утверждал бывший зампред суда, от адвоката Ольги Ганюшкиной он принял сверток с деньгами, полагая, что она вернула ему долг. Сергей Тупеко также отмечал, что представленные следствием доказательства, по его мнению, были получены с нарушениями, а потому не могут являться таковыми. Эти доводы опровергла сторона обвинения.

Как рассказали в краевой прокуратуре, бывшему зампреду суда назначили 13 лет лишения свободы и штраф в размере 6 млн руб. (гособвинение требовало на один год и 6 млн руб. больше). После оглашения решения Сергея Тупеко взяли под стражу в зале суда: на время следствия и судебного разбирательства он находился под подпиской о невыезде.

Отметим, что летом 2021 года суд вынес приговор адвокату Ольге Ганюшкиной, которой инкриминировалось посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Признание вины и раскаяние суд признал смягчающими вину юриста обстоятельствами и приговорил ее к семи годам лишения свободы и штрафу 3,6 млн руб.

Константин Воронов