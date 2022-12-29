Жительница Удмуртии погибла в свой день рождения в столкновении с фурой в Чувашии

29 декабря около 9:00 на федеральной трассе М7 в Козловском районе Чувашии произошла дорожная авария, в которой пострадала семья из Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, 45-летний житель Удмуртии за рулем Toyota Camry не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в фуру Mercedes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МВД по Чувашии Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

В результате дорожного происшествия, в свой день рождения погибла 38-летняя пассажирка Toyota. 4-летнего ребенка женщины госпитализировали в больницу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.