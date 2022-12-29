Более 72% жителей Дона встретят Новый год в домашней обстановке

Отмечать Новый год дома планируют 72,5% опрошенных жителей Ростовской области, сообщается в результатах исследования Института социологии и регионоведения ЮФУ.

Согласно данным проведенного социологами опроса, 12,8% респондентов будут встречать Новый год в гостях, 2,9% — отправятся в путешествие, и лишь 0,8% отметят праздник на заграничных курортах.

На последующих новогодних каникулах большинство дончан (54,1%) планируют проводить время дома за просмотром фильмов и чтением книг. Также около половины опрошенных (50,8%) собираются в гости, еще 38,7% будут прогуливаться в парках и скверах. Посещать кино и театры планируют 22,4% участников опроса, а музеи и галереи — 6,3%. Визит в кафе или ресторан запланировали 14,5% респондентов, в ТРЦ — 15,6%, в аквапарки и спа-комплексы — 11,3%. Также на период праздников 11% опрошенных поедут на море или в горы, и 5,8% — в Санкт-Петербург и Москву.

На подарки друзьям и родным большинство опрошенных жителей Ростовской области (38,7%) планируют потратить от 1 тыс. до 5 тыс. руб. От 5 тыс. до 15 тыс. руб. на презенты выделили из бюджета 30,8% респондентов. От 15 тыс. до 30 тыс. руб. намереваются потратить на это 8,6% участников опроса.

Анастасия Назарова