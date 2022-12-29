На Коммунальном мосту устроят лазерное шоу

В новогодние праздники на Коммунальном мосту в Перми покажут световое шоу с использованием лазерной подсветки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Световое шоу на Коммунальном мосту можно будет посмотреть по следующему расписанию: 30 декабря с 17:00 до 22:00; с 17:00 31 декабря до 03:00 1 января; 2 и 3 января с 17:00 до 23:00.

Сейчас завершаются пусконаладочные работы, подсветка Коммунального моста работает в тестовом режиме. Оборудование запрограммировано таким образом, чтобы можно было использовать любую цветовую палитру и светодинамические эффекты: смену цветов, мерцание, перетекание.