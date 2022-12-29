«Объективная реальность»: ноябрь

2002. Мэр Перми Аркадий Каменев посетил город-побратим Луисвилль и изучил опыт утилизации мусора. Глава города говорил о необходимости сортировки мусора и внедрении новых технологий его утилизации. На фото: арт-объект «Знак с названиями городов-побратимов Перми. Луисвилль»
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Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2003. Футболисты «Амкара» в последнем матче чемпионата России обыграли на своем поле футболистов ФК «Факел-Воронеж». Эта победа позволила пермякам стать чемпионами первого дивизиона и завоевать путевку в премьер-лигу чемпионата России
2004. Победу на довыборах в областной парламент по округу №3 одержал бизнесмен Владимир Плотников
2005. Мэр Перми Аркадий Каменев (на фото) подал в отставку с поста руководителя муниципалитета и одновременно трудоустроился в областную администрацию. До этого, в конце лета, облпрокуратура предъявила ему обвинение в превышении должностных полномочий при передаче в безвозмездное пользование части помещений администрации Перми ресторану «Татищевъ»
2006. Глава спецкомиссии Минюста РФ Юрий Яковлев сообщил об окончании проверок в колонии №12 в поселке Широковском Губахинского района (Пермский край), на нарушения прав осужденных в которой пожаловался во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным один из заключенных
Фото:
wikimapia.org
2007. ПИК официально призналась в приобретении земельного участка на Бахаревке для застройки жилья. Участок бывшего аэропорта не раз перепродавался с целью застройки. Однако планы застроить его жильем так и не осуществились
2008. В силовых структурах региона произошли кадровые перестановки. Исполняющим обязанности начальника УВД Перми назначен полковник Павел Фадеев, занимавший до этого пост руководителя краевого управления борьбы с оргпреступностью
Фото:
Коммерсантъ / Андрей Коршунов
2009. Краевым властям удалось убедить депутатов заксобрания включить в уставный капитал ОАО «Пермагростройзаказчик» (100% в краевой собственности) земельный участок по адресу: ул. Революции, 56, где сейчас расположена краевая психиатрическая больница. В результате на этом месте компания «Кортрос» возвела жилищный комплекс «Гулливер»
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Новый компаньон
2010. Достигнуты договоренности о том, что дирижер Теодор Курентзис должен приступить к руководству театром оперы и балета со 140-го сезона. Прежний руководитель театра Георгий Исаакян стал директором Московского детского театра имени Наталии Сац
Фото:
Коммерсантъ / Анатолий Зернин
2011. «Красных человечков» убрали со здания законодательного собрания по политическим причинам — по просьбе «Единой России»
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2012. У властей Прикамья появились претензии к музею политических репрессий «Пермь-36». Музей сначала упрекнули в излишних тратах, затем возникли претензии к программе. В 2013 году правительство экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина создало на базе музея государственное автономное учреждение культуры
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2013. «Орден Ленина» был демонтирован собственниками отеля «Прикамье». Это произошло без уведомления органов местной власти. После инцидента было решено установить его около здания Законодательного собрания Пермского края
Фото:
Коммерсантъ / Алексей Гречищев
2014. Состоялась первая церемония вручения премии «Твердые знаки» в Перми, учрежденная газетой «Коммерсантъ»
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2015. ЛУКОЙЛ запустил на пермской площадке комплекс глубокой переработки нефти. Объем инвестиций в проект составил 28 млрд руб. На фото: президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов (слева) и губернатор Пермского края Виктор Басаргин на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2016. Новым главой Перми был выбран исполняющий обязанности, в прошлом сити-менеджер Дмитрий Самойлов
Фото:
Администрация города Перми
2017. Ввод в эксплуатацию футбольного манежа «Пермь Великая», сдача которого шла с многочисленными проблемами
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2018. Открытие новых очистных сооружений на СИБУРе. Реконструкция очистных сооружений была реализована с целью обеспечения высокого качества очистки сточных вод объемом более 3 млн куб. м в год. Инвестиции в проект составили 663 млн рублей
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2018. В Пермском крае открыто движение скоростных пригородных поездов «Ласточка»
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2019. Управление капстроительства намерено взыскать в арбитраже 1 млрд руб. с АО «РЖДстрой» в качестве неустойки за срыв срока сдачи первой очереди зоопарка. На фото: в центре — губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Стоит отметить, что новый зоопарк до сих пор не введен в строй
Фото:
правительство Пермского края
2020. ОДК приступила к объединению двух своих ключевых активов в Пермском крае — АО «ОДК — Пермские моторы» и АО «ОДК-Авиадвигатель», серийного завода и конструкторского бюро. Предприятия перешли под руководство одного руководителя — управляющего директора «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2021. Объявлен очередной локдаун из-за пандемии COVID. Были закрыты магазины и рестораны