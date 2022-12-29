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«Объективная реальность»: ноябрь

Резонансные события последнего двадцатилетия

События ноября за два десятка лет нашей жизни — в фотогалерее «Ъ-Прикамье».

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2002. Мэр Перми Аркадий Каменев посетил город-побратим Луисвилль и изучил опыт утилизации мусора. Глава города говорил о необходимости сортировки мусора и внедрении новых технологий его утилизации. На фото: арт-объект «Знак с названиями городов-побратимов Перми. Луисвилль»

2002. Мэр Перми Аркадий Каменев посетил город-побратим Луисвилль и изучил опыт утилизации мусора. Глава города говорил о необходимости сортировки мусора и внедрении новых технологий его утилизации. На фото: арт-объект «Знак с названиями городов-побратимов Перми. Луисвилль»

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

2003. Футболисты «Амкара» в последнем матче чемпионата России обыграли на своем поле футболистов ФК «Факел-Воронеж». Эта победа позволила пермякам стать чемпионами первого дивизиона и завоевать путевку в премьер-лигу чемпионата России

2003. Футболисты «Амкара» в последнем матче чемпионата России обыграли на своем поле футболистов ФК «Факел-Воронеж». Эта победа позволила пермякам стать чемпионами первого дивизиона и завоевать путевку в премьер-лигу чемпионата России

2004. Победу на довыборах в областной парламент по округу №3 одержал бизнесмен Владимир Плотников

2004. Победу на довыборах в областной парламент по округу №3 одержал бизнесмен Владимир Плотников

Фото: Коммерсантъ / Евгений Запискин  /  купить фото

2005. Мэр Перми Аркадий Каменев (на фото) подал в отставку с поста руководителя муниципалитета и одновременно трудоустроился в областную администрацию. До этого, в конце лета, облпрокуратура предъявила ему обвинение в превышении должностных полномочий при передаче в безвозмездное пользование части помещений администрации Перми ресторану «Татищевъ»

2005. Мэр Перми Аркадий Каменев (на фото) подал в отставку с поста руководителя муниципалитета и одновременно трудоустроился в областную администрацию. До этого, в конце лета, облпрокуратура предъявила ему обвинение в превышении должностных полномочий при передаче в безвозмездное пользование части помещений администрации Перми ресторану «Татищевъ»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Запискин  /  купить фото

2006. Глава спецкомиссии Минюста РФ Юрий Яковлев сообщил об окончании проверок в колонии №12 в поселке Широковском Губахинского района (Пермский край), на нарушения прав осужденных в которой пожаловался во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным один из заключенных

2006. Глава спецкомиссии Минюста РФ Юрий Яковлев сообщил об окончании проверок в колонии №12 в поселке Широковском Губахинского района (Пермский край), на нарушения прав осужденных в которой пожаловался во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным один из заключенных

Фото: wikimapia.org

2007. ПИК официально призналась в приобретении земельного участка на Бахаревке для застройки жилья. Участок бывшего аэропорта не раз перепродавался с целью застройки. Однако планы застроить его жильем так и не осуществились

2007. ПИК официально призналась в приобретении земельного участка на Бахаревке для застройки жилья. Участок бывшего аэропорта не раз перепродавался с целью застройки. Однако планы застроить его жильем так и не осуществились

2008. В силовых структурах региона произошли кадровые перестановки. Исполняющим обязанности начальника УВД Перми назначен полковник Павел Фадеев, занимавший до этого пост руководителя краевого управления борьбы с оргпреступностью

2008. В силовых структурах региона произошли кадровые перестановки. Исполняющим обязанности начальника УВД Перми назначен полковник Павел Фадеев, занимавший до этого пост руководителя краевого управления борьбы с оргпреступностью

Фото: Коммерсантъ / Андрей Коршунов

2009. Краевым властям удалось убедить депутатов заксобрания включить в уставный капитал ОАО «Пермагростройзаказчик» (100% в краевой собственности) земельный участок по адресу: ул. Революции, 56, где сейчас расположена краевая психиатрическая больница. В результате на этом месте компания «Кортрос» возвела жилищный комплекс «Гулливер»

2009. Краевым властям удалось убедить депутатов заксобрания включить в уставный капитал ОАО «Пермагростройзаказчик» (100% в краевой собственности) земельный участок по адресу: ул. Революции, 56, где сейчас расположена краевая психиатрическая больница. В результате на этом месте компания «Кортрос» возвела жилищный комплекс «Гулливер»

Фото: Новый компаньон

2010. Достигнуты договоренности о том, что дирижер Теодор Курентзис должен приступить к руководству театром оперы и балета со 140-го сезона. Прежний руководитель театра Георгий Исаакян стал директором Московского детского театра имени Наталии Сац

2010. Достигнуты договоренности о том, что дирижер Теодор Курентзис должен приступить к руководству театром оперы и балета со 140-го сезона. Прежний руководитель театра Георгий Исаакян стал директором Московского детского театра имени Наталии Сац

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Зернин

2011. «Красных человечков» убрали со здания законодательного собрания по политическим причинам — по просьбе «Единой России»

2011. «Красных человечков» убрали со здания законодательного собрания по политическим причинам — по просьбе «Единой России»

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

2012. У властей Прикамья появились претензии к музею политических репрессий «Пермь-36». Музей сначала упрекнули в излишних тратах, затем возникли претензии к программе. В 2013 году правительство экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина создало на базе музея государственное автономное учреждение культуры

2012. У властей Прикамья появились претензии к музею политических репрессий «Пермь-36». Музей сначала упрекнули в излишних тратах, затем возникли претензии к программе. В 2013 году правительство экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина создало на базе музея государственное автономное учреждение культуры

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

2013. «Орден Ленина» был демонтирован собственниками отеля «Прикамье». Это произошло без уведомления органов местной власти. После инцидента было решено установить его около здания Законодательного собрания Пермского края

2013. «Орден Ленина» был демонтирован собственниками отеля «Прикамье». Это произошло без уведомления органов местной власти. После инцидента было решено установить его около здания Законодательного собрания Пермского края

Фото: Коммерсантъ / Алексей Гречищев

2014. Состоялась первая церемония вручения премии «Твердые знаки» в Перми, учрежденная газетой «Коммерсантъ»

2014. Состоялась первая церемония вручения премии «Твердые знаки» в Перми, учрежденная газетой «Коммерсантъ»

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

2015. ЛУКОЙЛ запустил на пермской площадке комплекс глубокой переработки нефти. Объем инвестиций в проект составил 28 млрд руб. На фото: президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов (слева) и губернатор Пермского края Виктор Басаргин на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

2015. ЛУКОЙЛ запустил на пермской площадке комплекс глубокой переработки нефти. Объем инвестиций в проект составил 28 млрд руб. На фото: президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов (слева) и губернатор Пермского края Виктор Басаргин на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

2016. Новым главой Перми был выбран исполняющий обязанности, в прошлом сити-менеджер Дмитрий Самойлов

2016. Новым главой Перми был выбран исполняющий обязанности, в прошлом сити-менеджер Дмитрий Самойлов

Фото: Администрация города Перми

2017. Ввод в эксплуатацию футбольного манежа «Пермь Великая», сдача которого шла с многочисленными проблемами

2017. Ввод в эксплуатацию футбольного манежа «Пермь Великая», сдача которого шла с многочисленными проблемами

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

2018. Открытие новых очистных сооружений на СИБУРе. Реконструкция очистных сооружений была реализована с целью обеспечения высокого качества очистки сточных вод объемом более 3 млн куб. м в год. Инвестиции в проект составили 663 млн рублей

2018. Открытие новых очистных сооружений на СИБУРе. Реконструкция очистных сооружений была реализована с целью обеспечения высокого качества очистки сточных вод объемом более 3 млн куб. м в год. Инвестиции в проект составили 663 млн рублей

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

2018. В Пермском крае открыто движение скоростных пригородных поездов «Ласточка»

2018. В Пермском крае открыто движение скоростных пригородных поездов «Ласточка»

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

2019. Управление капстроительства намерено взыскать в арбитраже 1 млрд руб. с АО «РЖДстрой» в качестве неустойки за срыв срока сдачи первой очереди зоопарка. На фото: в центре — губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Стоит отметить, что новый зоопарк до сих пор не введен в строй

2019. Управление капстроительства намерено взыскать в арбитраже 1 млрд руб. с АО «РЖДстрой» в качестве неустойки за срыв срока сдачи первой очереди зоопарка. На фото: в центре — губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Стоит отметить, что новый зоопарк до сих пор не введен в строй

Фото: правительство Пермского края

2020. ОДК приступила к объединению двух своих ключевых активов в Пермском крае — АО «ОДК — Пермские моторы» и АО «ОДК-Авиадвигатель», серийного завода и конструкторского бюро. Предприятия перешли под руководство одного руководителя — управляющего директора «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева

2020. ОДК приступила к объединению двух своих ключевых активов в Пермском крае — АО «ОДК — Пермские моторы» и АО «ОДК-Авиадвигатель», серийного завода и конструкторского бюро. Предприятия перешли под руководство одного руководителя — управляющего директора «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

2021. Объявлен очередной локдаун из-за пандемии COVID. Были закрыты магазины и рестораны

2021. Объявлен очередной локдаун из-за пандемии COVID. Были закрыты магазины и рестораны

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

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2002. Мэр Перми Аркадий Каменев посетил город-побратим Луисвилль и изучил опыт утилизации мусора. Глава города говорил о необходимости сортировки мусора и внедрении новых технологий его утилизации. На фото: арт-объект «Знак с названиями городов-побратимов Перми. Луисвилль»

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

2003. Футболисты «Амкара» в последнем матче чемпионата России обыграли на своем поле футболистов ФК «Факел-Воронеж». Эта победа позволила пермякам стать чемпионами первого дивизиона и завоевать путевку в премьер-лигу чемпионата России

2004. Победу на довыборах в областной парламент по округу №3 одержал бизнесмен Владимир Плотников

Фото: Коммерсантъ / Евгений Запискин  /  купить фото

2005. Мэр Перми Аркадий Каменев (на фото) подал в отставку с поста руководителя муниципалитета и одновременно трудоустроился в областную администрацию. До этого, в конце лета, облпрокуратура предъявила ему обвинение в превышении должностных полномочий при передаче в безвозмездное пользование части помещений администрации Перми ресторану «Татищевъ»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Запискин  /  купить фото

2006. Глава спецкомиссии Минюста РФ Юрий Яковлев сообщил об окончании проверок в колонии №12 в поселке Широковском Губахинского района (Пермский край), на нарушения прав осужденных в которой пожаловался во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным один из заключенных

Фото: wikimapia.org

2007. ПИК официально призналась в приобретении земельного участка на Бахаревке для застройки жилья. Участок бывшего аэропорта не раз перепродавался с целью застройки. Однако планы застроить его жильем так и не осуществились

2008. В силовых структурах региона произошли кадровые перестановки. Исполняющим обязанности начальника УВД Перми назначен полковник Павел Фадеев, занимавший до этого пост руководителя краевого управления борьбы с оргпреступностью

Фото: Коммерсантъ / Андрей Коршунов

2009. Краевым властям удалось убедить депутатов заксобрания включить в уставный капитал ОАО «Пермагростройзаказчик» (100% в краевой собственности) земельный участок по адресу: ул. Революции, 56, где сейчас расположена краевая психиатрическая больница. В результате на этом месте компания «Кортрос» возвела жилищный комплекс «Гулливер»

Фото: Новый компаньон

2010. Достигнуты договоренности о том, что дирижер Теодор Курентзис должен приступить к руководству театром оперы и балета со 140-го сезона. Прежний руководитель театра Георгий Исаакян стал директором Московского детского театра имени Наталии Сац

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Зернин

2011. «Красных человечков» убрали со здания законодательного собрания по политическим причинам — по просьбе «Единой России»

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

2012. У властей Прикамья появились претензии к музею политических репрессий «Пермь-36». Музей сначала упрекнули в излишних тратах, затем возникли претензии к программе. В 2013 году правительство экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина создало на базе музея государственное автономное учреждение культуры

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

2013. «Орден Ленина» был демонтирован собственниками отеля «Прикамье». Это произошло без уведомления органов местной власти. После инцидента было решено установить его около здания Законодательного собрания Пермского края

Фото: Коммерсантъ / Алексей Гречищев

2014. Состоялась первая церемония вручения премии «Твердые знаки» в Перми, учрежденная газетой «Коммерсантъ»

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

2015. ЛУКОЙЛ запустил на пермской площадке комплекс глубокой переработки нефти. Объем инвестиций в проект составил 28 млрд руб. На фото: президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов (слева) и губернатор Пермского края Виктор Басаргин на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

2016. Новым главой Перми был выбран исполняющий обязанности, в прошлом сити-менеджер Дмитрий Самойлов

Фото: Администрация города Перми

2017. Ввод в эксплуатацию футбольного манежа «Пермь Великая», сдача которого шла с многочисленными проблемами

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

2018. Открытие новых очистных сооружений на СИБУРе. Реконструкция очистных сооружений была реализована с целью обеспечения высокого качества очистки сточных вод объемом более 3 млн куб. м в год. Инвестиции в проект составили 663 млн рублей

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

2018. В Пермском крае открыто движение скоростных пригородных поездов «Ласточка»

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

2019. Управление капстроительства намерено взыскать в арбитраже 1 млрд руб. с АО «РЖДстрой» в качестве неустойки за срыв срока сдачи первой очереди зоопарка. На фото: в центре — губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Стоит отметить, что новый зоопарк до сих пор не введен в строй

Фото: правительство Пермского края

2020. ОДК приступила к объединению двух своих ключевых активов в Пермском крае — АО «ОДК — Пермские моторы» и АО «ОДК-Авиадвигатель», серийного завода и конструкторского бюро. Предприятия перешли под руководство одного руководителя — управляющего директора «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

2021. Объявлен очередной локдаун из-за пандемии COVID. Были закрыты магазины и рестораны

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

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