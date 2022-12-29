«Объективная реальность»: ноябрь

2019. Управление капстроительства намерено взыскать в арбитраже 1 млрд руб. с АО «РЖДстрой» в качестве неустойки за срыв срока сдачи первой очереди зоопарка. На фото: в центре — губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Стоит отметить, что новый зоопарк до сих пор не введен в строй

Фото: правительство Пермского края