Подозреваемого в убийстве пассажирки волгоградского таксиста оставили под стражей

Волгоградский областной суд оставил под стражей 40-летнего таксиста, который подозревается в убийстве пассажирки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

По версии следствия, преступление было совершено 15 октября. 35-летняя потерпевшая в такси, в дороге между ней и водителем произошел конфликт. Разозлившись, подозреваемый остановил машину, схватил женщину за голову и прижал к земле. Потерпевшая скончалась от нехватки воздуха. Как полагает следствие, после этого водитель снял с убитой ювелирные украшения и скрылся с места преступления. Его задержали 22 декабря и, по решению суда, заключили под стражу до 27 января 2023 года.

Адвокат настаивал на смягчении меры пресечения своему доверителю, который, с его слов, ведет здоровый образ жизни, от следствия и суда не скрывается, преступной деятельностью не занимается. Защитник просил изменить меру пресечения на домашний арест, однако апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции в силе.

Марина Ковалева