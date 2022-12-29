В Майкопе будут судить пенсионера за организацию ячейки «Свидетелей Иеговы»

В Майкопе завершили расследование уголовного дела в отношении пенсионера, который организовал деятельность запрещенной в РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

С июля 1999 года 67-летний мужчина являлся членом совета религиозной организации в Майкопе, которая входила в структуру «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России». Некоторое время он входил в состав руководящих органов местной организации. 16 августа 2017 года Верховный суд РФ признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории России.

Мужчина знал об этом, однако продолжил вести работу религиозного экстремистского объединения. Он проводил тайные собрания, религиозно-обучающие занятия с последователями, а также занимался идеологической обработкой жителей Адыгеи для увеличения числа последователей.

В октябре 2022 года правоохранители пресекли деятельность организации. На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Теперь его направили в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram