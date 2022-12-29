Осколками сбитого БПЛА под Энгельсом повреждены забор, автомобиль и гараж

Стали известны подробности сегодняшнего инцидента над Энгельсом Саратовской области. О них сообщает губернатор Роман Бусаргин.

По его данным, системы ПВО сбили в Энгельсском районе беспилотный летательный аппарат (БПЛА; изначально сообщалось о неопознанном объекте). В результате падения осколков оказались повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. «Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы», - уточнил глава региона.

Он опроверг информацию, которая появилась в соцсетях, об эвакуации детских садов. «Дошкольные учреждения работают в штатном режиме», - заверил господин Бусаргин.

Марина Ковалева