Самовольно оставивший часть срочник из Прикамья осужден на пять лет колонии

Пермский гарнизонный военный суд приговорил к лишению свободы военнослужащего из Прикамья, самовольно оставившего воинскую часть. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на пресс-службу суда.

Военнослужащий-срочник решил навестить родственников и самовольно покинул часть. Какое-то время он жил у родных, а потом добровольно явился в военный следственный отдел по Пермскому гарнизону. В общей сложности солдат отсутствовал в расположении части более одного месяца. Свою вину в ходе следствия он признал.

С учетом всех обстоятельств дела суд отправил его в колонию общего режима сроком на пять лет. Приговор в законную силу не вступил.