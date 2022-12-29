Мобилизованным казанцам дадут отсрочку по уплате аренды за землю

В Казани мобилизованным дадут отсрочку по уплате аренды за муниципальное имущество или землю, которые находятся в собственности города. Информация об этом опубликована в сборнике документов мэрии.

Срок отсрочки уплаты аренды рассчитывают как период мобилизации, которые увеличен на 90 дней. Его продлевают во время нахождения больницах или госпиталях по получению ранения в ходе выполнения задач военной службы. После этого долги должны будут выплачиваться поэтапно. При этом платежи не могут превышать размеров половины ежемесячной арендной платы.

"Ъ-Казань"