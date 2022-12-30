Проверка слуха

Возможно ли найти человека, в точности похожего на вас? Можно ли компенсировать недосып за предыдущие дни? И существовал ли в СССР нож, который всегда попадал в цель? Об этом — в специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

В глазах шестерится

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Действительно ли у каждого человека на Земле есть как минимум шесть двойников?

Согласно распространенному мнению, причудливая игра природы привела к тому, что где-то по планете ходят несколько человек, как две капли воды похожих на нас. Для подтверждения теории несколько лет назад был создан сайт Twin Strangers, где, загрузив собственную фотографию, можно попытаться разыскать своих близнецов по всему миру.

В 2015 году антрополог Теган Лукас из Австралии опубликовала результаты исследования почти 4 тыс. лиц из общедоступной базы данных. Она взяла восемь точных параметров, например, размер ушей или расстояние между центрами зрачков глаз. Для поклонников теории близнецов результаты оказались неутешительными: шанс найти среди 7,5 млрд людей на Земле хотя бы одной пары двойников составляет всего 1 к 135. А если учитывать еще и комплекцию тела, то и этот шанс падает на много порядков.

Но откуда же появляются новости о случайно встретившихся двойниках? Дело в том, что при зрительном восприятии наш мозг не фиксирует минимальных различий в размерах и расстояниях лиц, как это делала компьютерная программа из австралийского исследования. Кроме того, есть еще один фактор. Нейрофизиологи говорят: «Многие из тех, кто кажется нам двойниками, — это люди, которых мы не очень хорошо знаем». Например, шансов встретить «двойника» собственной матери намного меньше, чем человека, очень похожего на кого-то из ваших хороших знакомых.

А еще одно исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета, доказало факт, о котором люди и так догадывались, но не имели строгого обоснования: представители чужой расы чаще кажутся двойниками, чем представители своей.

Вердикт — скорее всего, неправда.

Почасовая компенсация

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Можно ли отоспаться за недосып в предыдущие дни?

Медики утверждают, что недосып действительно приводит к существенным проблемам для организма: он провоцирует преддиабетическое состояние, психические изменения, увеличивает риск сердечного приступа. По результатам масштабного исследования шведские ученые установили: у тех, кто спит пять и менее часов в сутки, риск смерти от любых причин увеличивался более чем на 50% по сравнению с теми, кто спал по семь часов. При этом у тех, кто отсыпался в выходные, этот риск не увеличивался.

Однако значительная разница между продолжительностью сна в будни и выходные, а также разное время отхода ко сну приводит к такому состоянию, как социальный джетлаг, по аналогии с синдромом смены часовых поясов при авиаперелете. Социальный джетлаг крайне опасен увеличением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, появления лишнего веса и проблем с пищеварительной системой.

Таким образом, постоянный график с одинаковым временем отхода ко сну и пробуждением защищает от значительного количества проблем со здоровьем. Долгий сон в выходные точно не поможет поправить здоровье, подорванное постоянным недосыпом в будние дни. При этом если в целом режим сна сбалансирован, и лишь иногда в будни сна не хватает, то поспать в выходной подольше будет неплохой идеей.

Вердикт — большей частью неправда.

Видовой пример заразителен

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От прикосновения к жабе появляются бородавки?

В мифологии многих народов жаб связывали с колдовством, причем это земноводное могло использоваться как для привлечения богатства и удачи, так и для наведения порчи и болезней. И сегодня люди продолжают относиться к этим животным с опаской. Психологи выделяют даже отдельный вид фобии — буфонофобию, боязнь жаб и лягушек.

Бородавки — это доброкачественные новообразования кожи, которые могут возникнуть на любом участке кожного покрова. Обычно они проходят самостоятельно, но в некоторых случаях врач может предложить их удаление. Причина появления бородавок — вирус папилломы человека. Им на сегодняшний день инфицированы 12% населения Земли — это более 660 млн человек.

Вирус папилломы может встречаться и у животных, и его могут переносить не только млекопитающие, но и земноводные, в том числе жабы. Но они не могут заразить им людей. Вирус папилломы распространяется между представителями одного вида: жаба заражает жабу, кот — кота, а человек — человека. Однако это не значит, что стоит трогать всех встреченных жаб. Во-первых, некоторые из них ядовиты. Во-вторых, они могут быть переносчиками возбудителя сальмонеллеза.

Вердикт — это неправда.

Любопытство и провокация

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Правда ли, что акулы не едят людей?

Вопреки репутации акул как монстров-людоедов, существует мнение, что на самом деле они для нас не так уж опасны. Некоторые научно-популярные сайты объясняют это тем, что акулам не нравится вкус человеческого мяса.

По подсчетам Флоридского музея естественной истории, в 2021 году во всем мире произошло всего 71 нападение акул на людей, и только 9 случаев закончились гибелью человека. А в 2019-м таких случаев было всего два. Для сравнения: от укусов агрессивных собак гибнет в разы больше людей.

Далеко не все акулы такого огромного размера, как в фильмах ужасов. Есть, например, небольшие ковровые акулы, живущие на дне, на которых очень легко наступить. В ответ она может укусить, как укусила бы кошка, которой наступили на хвост. Но, тем не менее, это тоже будет классифицироваться как нападение акулы на человека.

Биологи считают, что подавляющее большинство причин инцидентов с акулами — это провокация со стороны самого человека и любопытство со стороны животного. Кроме того, акулы обладают слабым зрением и легко путают людей с другими крупными животными, например, морскими котиками. Поняв, что вкусовые и сенсорные ощущения не те, акула обычно отпускает добычу. Конечно, этот «пробный» укус может нанести человеку серьезный вред и даже привести к смерти.

В защиту акул свидетельствует и то, что их рацион сложился за миллионы лет до появления на планете человека. Большинство акул питаются только мелкой рыбой и беспозвоночными, и лишь наиболее крупные из них охотятся на дичь побольше.

Вердикт — большей частью неправда.

Центровая тяга

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В Советском Союзе придумали ртутный нож, который всегда попадает в цель?

На форумах любителей оружия встречается история: якобы в СССР разработали уникальный нож, который всегда летит точно острием вперед, вне зависимости от того, как его бросили. Уточняется, что это сверхсекретное оружие стояло на вооружении спецназа или разведчиков, и появилось оно вскоре после окончания Великой отечественной войны. Принцип действия описан так: «В лезвии было отверстие, которое заполнялось ртутью. В процессе броска она сдвигалась по направлению к острию, поэтому нож всегда втыкался в цель».

Скорее всего, миф о существовании ртутного ножа появился еще в советское время, потому что упоминания о нем встречаются в начале 1990-х. В теории ртутный нож с точки зрения физики мог бы существовать. Ртуть нужна была бы для того, чтобы смещать центр тяжести и не позволять ножу вращаться. Подобным образом работает популярный трюк: если бросить бутылку, наполненную водой примерно на треть, вращая, она совершит один оборот, приземлится на дно и останется стоять. Однако метатели ножей отмечают, что в действительности на результат влияет и прочность ножа. При наличии внутренней полости для ртути лезвие будет довольно хрупким. А если сделать полость слишком маленькой, то для стабилизации центра тяжести ртути может просто не хватить.

Сегодня большинство любителей холодного оружия все-таки относятся к легенде о ртутном ноже скептически. На эту тему делают мемы, люди смеются над тем, что ни у кого нет доказательств существования этого ножа. А многочисленные фото этого оружия, гуляющие в сети, на поверку оказались банальным фотошопом.

Вердикт — это легенда.