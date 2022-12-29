Петербуржцы начнут получать квитанции на оплату ЖКУ нового образца поэтапно

Внедрение в Санкт-Петербурге платежных документов ЖКУ нового образца, объединяющего «розовую» и «белую» квитанции, будет происходить поэтапно по районам в течение всего 22023 года, сообщила пресс-служба «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». График перехода будет опубликован в течение I квартала 2023 года.

С 9 января в городе заработает «Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга», который объединит городские предприятия АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство» и АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Новая структура сразу начнет работу над формированием новых квитанций. Сайты kvartplata.info и pes.spb.ru с 9 числа будут автоматически переадресовывать посетителей на новый ресурс «ЕИРЦ СПб» по адресу eirc.spb.ru.

«Создание нового полноценного "Единого информационного-расчётного центра Санкт-Петербурга" ("ЕИРЦ СПб") позволит создать комфортную среду для потребителей и обеспечит прозрачность взаиморасчетов между жителями Санкт-Петербурга и ресурсоснабжающими организациями»,— говорится в сообщении ПЭС.

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Все в счет».

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