Сочи возглавил рейтинг российских городов по снижению цен на аренду жилья

По итогам четвертого квартала Сочи занял первое место в рейтинге городов – лидеров по снижению цен на аренду квартир. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Падение ставок аренды оказалось наиболее заметным в олимпийской столице, где однокомнатные квартиры подешевели на 14,6% (30,8 тыс. руб. в месяц), двухкомнатные – на 8,5% (42,3 тыс. руб.), трехкомнатные – на 12,5% (54,2 тыс. руб.).

«При отсутствии роста экономики и доходов населения ставки аренды не могут расти постоянно – арендаторы просто не в состоянии платить прежнюю цену, и собственникам приходится идти на уступки. Полагаем, в следующем году мы увидим либо рост ставок ниже инфляции, либо, что даже вероятнее, продолжение плавного снижения цен на аренду квартир», - отмечается в сообщении.

Помимо Сочи, в топ-5 городов по данным показателям вошли Севастополь, Калининград, Владивосток и Москва.

Дмитрий Нестеренко

Читайте нас в Telegram