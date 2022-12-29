Спрос на бьюти-услуги с выездом на дом в Ижевске вырос на 42%

В декабре в столице Удмуртии спрос на оказание бьюти-услуг с выездом на дом вырос на 42% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Авито Услуги. Объявлений от мастеров за это же время стало больше на 45%. Средняя стоимость услуг составила 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, интерес к услугам парикмахеров и стилистов по волосам с выездом на дом увеличился на 66% по сравнению. Средняя цена составила 700 руб. за укладку. Вместе с тем спрос на услуги визажистов на дому вырос на 53%, а предложений от специалистов стало больше на 12%. При этом стоимость за вечерний макияж оценивается в 1,3 тыс. руб., нюдового — 800 руб.