Челябинская область заняла 82 место в экологическом рейтинге регионов

По итогам осени 2022 года Челябинская область заняла 82 место в национальном экологическом рейтинге регионов РФ, составленном «Зеленым патрулем». Список опубликован на сайте общественной организации.

По сравнению с осенью 2021 года Челябинская область опустилась в рейтинге на две позиции, с летом 2022 года – на одну. При этом сводный экологический индекс региона вырос и составил 52 балла из 100. Год назад было 49, летом – 51 балл. По-прежнему самый низкий в Челябинской области природоохранный индекс (29), который в том числе определяется качеством атмосферы, водных и земельных ресурсов. Промышленно-экологический индекс составил 53 балла, социально-экологический – 69.

Лидерами рейтинга стали Тамбовская и Белгородская области, Республика Алтай, Курская область и Москва. В пятерке аутсайдеров, кроме Челябинской области, оказались Омская и Свердловская области, а также Забайкальский и Красноярский края. По словам директора природоохранных программ «Зеленого патруля» Романа Пукалова, по итогам осени 2022 года даже у самых отстающих регионов сводный экологический индекс превысил 50 единиц из 100, что произошло впервые за 15 лет расчета экологического рейтинга.