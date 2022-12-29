С новогодним настроением

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В преддверии Нового года сотрудники «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» приняли активное участие в конкурсе на самое оригинальное новогоднее украшение.

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Новогодние гирлянды, подсветки зданий и, конечно, промышленное освещение на заводских объектах – это то, что из года в год накануне новогодних праздников привлекает внимание и завораживает. Но помимо элементов внешнего благоустройства заводчане на этот раз удивили креативным подходом к украшению рабочих мест и созданию новогоднего настроения в коллективе.

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Свои достижения 2022 года и трудовые победы будущего, 2023-го, пермские нефтепереработчики посвящают предстоящему юбилею Перми. В честь 300-летия родного города заводчане создали 300 эксклюзивных новогодних елок. В операторных, комнатах отдыха, офисных кабинетах и холлах сотрудники разместили свои авторские арт-объекты, среди которых – елка из еловых шишек, елка из лестницы-стремянки, елка из одноразовых масок или в стиле макраме, елочные украшения из использованной упаковочной пленки, из фантиков, выполненные в различных техниках оригами и из подручных материалов символы года – зайцы, – все это представлено на конкурс.

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– 28 заявок поступило на конкурс. Свои таланты представили как отдельные сотрудники, так и коллективы подразделений. Свое новогоднее настроение можно было выразить в трех номинациях: «лучшее украшение», «самая-самая елка» и «новогоднее приветствие». Творческий порыв привел к украшению и изготовлению, а также к установке и стилизации трех сотен елок. Символично открывать юбилейный для города год таким числом нарядных зеленых красавиц! – отметила помощник генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Вера Мартынюк.

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