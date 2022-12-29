Уголовное дело из-за травмирования работника судоходной компании возбудили в Татарстане

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту травмирования сотрудника судоходной компании «Татфлота». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Сам инцидент произошел в ноябре этого года. По данным ведомства, слесарь-ремонтник станочного оборудования на судоподъемном сооружении и получил серьезную травму. Детали ЧП уточняются.

Следствие готовит в адрес руководства «Татфлота» представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

"Ъ-Казань"