На развитие энергосистемы Крыма направят более 4 млрд рублей

В 2023 году на модернизацию, реконструкцию и строительство объектов энергосистемы Крыма выделят более 4 млрд руб. Деньги направят из федерального и регионального бюджетов, а также по бюджетно-инвестиционной программе «Крымэнерго», сообщил ТАСС министр топлива и энергетики региона Игорь Коринь.

По его словам, за счет инфраструктурного кредита будут реконструированы подстанции «Фотон», «Евпатория» и «Мойнаки». Кроме того, в феврале завершат первый этап работ на подстанции «Северная». На втором этапе там планируют увеличить пропускную способность линии для подачи полной мощности от подстанции в Симферополь и Симферопольский район.

С 2015 года в модернизацию сетей Крыма инвестировали 16,7 млрд руб. Всего в регионе построили или реконструировали более 20 подстанций и около 90 км магистральных высоковольтных линий электропередач.

Татьяна Ручкина

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