На Урале в этом году уменьшилось количество преступлений

Количество преступлений на территории Уральского федерального округа, зарегистрированных в этом году, уменьшилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил на заседании коллегии по вопросам национальной безопасности в УрФО полномочный представитель президента в федеральном округе Владимир Якушев.

Отмечается снижение числа хулиганских действий, разбойных нападений и грабежей, уменьшение количества случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, убийств и краж.

Также участники совещания определили приоритетные направления деятельности на следующий год, в числе которых «усиление мер комплексной безопасности, совершенствование инженерно- технической защиты объектов, защиты населения и территорий от угроз природного и техногенного характера, а также укрепление системы защиты личности от преступных посягательств»,- говорится в сообщении полпредства.