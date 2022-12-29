«Авито» и сеть «Вкусно — и точка» запустили спецпроект «МамПапТерапия»

Авито запустил специальный лендинг «МамПапТерапия» в поддержку благотворительного фонда «Семья Вместе».

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Об этом сообщает пресс-служба компании. Проект разработан совместно с сетью ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка»

Фонд «Семья вместе» — преемник благотворительного фонда «Дом Рональда Макдональда». Он организует строительство уютных семейных домов рядом с больницами, помогая детям не разлучаться во время длительного лечения.

Авито был выбран площадкой для освещения целей благотворительного фонда. Пользователи платформы во время покупок видят тематические анонсирующие баннеры, каждый из которых подражает карточкам товаров: «МамаПожалей», «МамаОбними», «ПапаПочитай», «ПапаУспокой».

При клике на них посетитель попадает на страницу проекта. Здесь он сможет посмотреть видеоистории подопечных фонда, «мампаптерапевтов», а также получить инструкции для поддержки фонда. Сеть «Вкусно — и точка» в свою очередь будет перечислять 1% с каждого заказа, который был сделан с использованием QR-кода из приложения сети.

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