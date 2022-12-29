Белгородэнерго накануне новогодних праздников напоминает о правилах безопасного обращения с электричеством на улице и в доме

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» напоминает несколько простых правил, которые позволят избежать неприятностей и сделают праздники спокойными и безопасными.
Фото: Белгородэнерго
На улице
- Не приближайтесь к провисшим, оборванным проводам и лежащим на проводах деревьям ближе, чем на 8-10 метров. Они могут быть под напряжением. Будьте осторожны!
- Если вы заметили оборванный провод, организуйте охрану места повреждения в радиусе 8 – 10 метров и сообщите о случившемся по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8-800-220-0-220.
- Если попали в опасную зону шагового напряжения, выходите из нее гусиным шагом, передвигая пятку к носку и не отрывая ноги от земли.
- Не приближайтесь к подстанциям и ЛЭП, не заходите на территорию огороженных энергообъектов.
- Не запускайте под ЛЭП фейерверки! Если провод оборвется, можно получить серьезную электротравму.
В доме
- Чтобы новогодняя растяжка не стала причиной несчастного случая, необходимо проверить изоляцию проводов.
- Не перегружайте сеть! Для дома подойдут гирлянды, в которых не больше полусотни огней, в одну розетку включайте не больше 3. Общая мощность лампочек во избежание перегрева не должна превышать 65 Вт.
- Не ремонтируйте гирлянду, включенную в сеть, не натягивайте и не сгибайте провода, не прячьте их за металлическими трубами и радиаторами отопления.
- Не оставляйте работающие гирлянды в пустом помещении или на ночь. Не помещайте их в стеклянные емкости, как бы красиво это ни смотрелось.
Электробезопасность — детям
- Запретите ребенку самовольно включать иллюминацию.
- Не позволяйте прикасаться к проводам и лампочкам световой декорации.
- Не оставляйте малыша возле новогодней елки без присмотра.
- Расскажите про селфи – в погоне за эффектным фото нельзя забывать об опасности электричества!
- Запретите играть рядом с трансформаторными подстанциями и линиями электропередачи!
Соблюдайте эти несложные правила, и праздник не принесет беды!