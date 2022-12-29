ФСБ задержала мужчину за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области 54-летнего гражданина Украины. Его заподозрили в передаче сведений о местах дислокации российских вооруженных сил (ВС) украинским военным для артиллерийских ударов. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Как уточнили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, в обязанности мужчины входили сбор и пересылка информации о расположении, численности подразделений российской армии, маршрутах перемещения военнослужащих и видах используемой техники и вооружений.

По информации ФСБ, в дальнейшем подозреваемый передавал полученную информацию сотруднику Службы безопасности Украины через мессенджер WhatsApp. ФСБ утверждает, что вооруженные силы Украины использовали эти сведения для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.

Милена Костерева