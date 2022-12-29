В десяти поселениях Славянского района установили 134 контейнера для сбора пластика

В десяти поселениях Славянского района на специально оборудованных площадках установили 134 контейнера для сбора пластика. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Металлические сетчатые емкости закупили по нацпроекту «Экология». Они появились в Ачуевском, Анастасиевском, Кировском, Коржевском, Прикубанском, Рисовом, Черноерковском, Целинном, Прибрежном сельских поселениях и Славянском городском поселении.

«Внедрение раздельного сбора — это важный этап формирования экономики замкнутого цикла, что в конечном итоге позволит сокращать полигонные захоронения и увеличивать объем переработки вторсырья в полезную продукцию»,— отметила замначальника отдела обращения с отходами производства и потребления министерства ТЭК и ЖКХ края Евгения Дудко.

В 2022 году правительство РФ выделило Краснодарскому краю субсидию в размере 70,8 млн руб. За эти средства регион закупил более 4,4 тыс. контейнеров для сбора пластика. Их установят в 41 муниципалитете, за счет чего количество контейнеров в регионе увеличится до 10 тыс.

Татьяна Ручкина

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