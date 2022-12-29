В первый день 2023 года в Петербурге ожидается аномальное потепление

Днем 1 января в Санкт-Петербург может прийти аномальное потепление, на город двигается сразу несколько атлантических циклонов, сообщил главный городской синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«Сразу после Нового года, днем 1 числа, намечается еще один циклон, который принесет такое тепло, которое способно замахнуться и на наш новогодний экстремум. Напомню, 1 января 2017 года в Санкт-Петербурге максимальная температура воздуха достигла рекордного значения в +4,5 градусов»,— написал он.

Господин Колесов подчеркнул, что такой прогноз является предварительным. Точных ожидающихся 1 января температур воздуха он не назвал.

Ранее синоптик предсказал дожди в Петербурге в новогоднюю ночь, однако точная погода на праздник будет полностью зависеть от траектории циклона.

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