Бутлегера из Хакасии приговорили к штрафу 150 тыс. рублей

В Саяногорске (Республика Хакасия) суд вынес приговор организатору производства контрафактного алкоголя. По ст. 30, ст. 171.3. УК РФ (покушение на незаконное производство алкогольной и спиртосодержащей продукции) ему назначили штраф в размере 150 тыс. руб., сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

По данным ведомства, 59-летний безработный мужчина организовал в своей квартире незаконное производство спиртосодержащей продукции. Бутлегер смешивал этиловый спирт с водой и разливал

полученную жидкость в тару. Следствие доказало причастность фигуранта к незаконному обороту 1357 литров спирта и подготовке к производству 1440 литров немаркированной алкогольной продукции, указывается в информации ФСБ.

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Илья Николаев