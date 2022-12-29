«Девелопмент-Юг» построит на Иве еще один ЖК с бассейном

Компания «Девелопмент-Юг» планирует еще один строительный проект в пермском микрорайоне Ива. Как сообщил директор филиала «Девелопмент-Юг» в Перми Алексей Скрипкин на заседании регионального совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, на восьми участках возле ЖК «Погода» и спортивного микрорайона «Ива» девелопер намеревается возвести ЖК с плавательным бассейном. Объем планируемых инвестиций — 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эскиз бассейна, который планирует построить на Иве «Девелопмент-Юг» Фото: Эскиз бассейна, который планирует построить на Иве «Девелопмент-Юг»

Комплекс будет представлять собой пять жилых многоквартирных домов общей площадью 250 тыс. кв. м. Также предполагается возведение паркинга на 855 машиномест со стороны ЖК «Погода». Плавательный бассейн общей площадью зеркала воды 1,25 тыс. кв. м будет иметь две плавательные чаши, длина одной из которых — 50 м. Он будет рассчитан для детей не старше 7 лет и разместится у спортивного микрорайона «Ива». Помимо бассейна, в физкультурно-оздоровительном комплексе появятся тренажерный зал, баня, сауна, зона общепита и прочее.

Ввести бассейн в эксплуатацию предполагается в 2026 году, а завершить весь масштабный проект — уже в 2029 году.

Для реализации этого проекта компании потребуется территория площадью 19,5 га. Господин Скрипкин попросил членов совета по развитию предпринимательства присвоить проекту компании статус приоритетного инвестпроекта (ПИП), что позволит застройщику получить эту землю в аренду без торгов.

Члены совета по предпринимательству одобрили присвоение статуса ПИП инициативе девелопера.

СК «Девелопмент-Юг» занимается комплексным освоением микрорайона Ива-1 (80 га) в Перми. Право застройки площадки компания приобрела на торгах весной 2008 года. Девелопер также создает там объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передает их муниципалитету. На Иве «Девелопмент-Юг» уже построил Спортивный микрорайон «Ива», сейчас идет возведение ЖК «Погода». Также компания приступила к строительству ЖК «Мы» в Кондратово. Комплекс будет рассчитан на 300 тыс. кв. м жилья.