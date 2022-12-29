Работодателям Кубани запретили привлекать иностранцев к 50 видам деятельности

В течение 2023 года кубанским работодателям запрещено привлекать иностранных граждан к 50 видам экономической деятельности. Соответствующее постановление губернатора Краснодарского края опубликовано на официальном сайте администрации региона.

Документ ограничивает сферы работы для иностранных граждан, работающих на основании патентов. На протяжении следующего года работодателям запрещено привлекать иностранцев к сферам торговли, образования, медицины, производства молочной продукции и хлебобулочных изделий, переработки и консервирования мяса и т. д. Нанимателям дается три месяца для приведения штата в соответствие с принятым документом. В постановлении, регламентирующем трудоустройство граждан других государств в регионе в 2022 году, список включал 129 видов деятельности.

Дмитрий Нестеренко

Читайте нас в Telegram