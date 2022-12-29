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Коммерсантъ FM
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В Самаре полиция раскрыла мошенническую схему по хищению денег с Пушкинских карт

В Самаре возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) после вывода и хищения денег с Пушкинских карт. Организатор Григорий Мокеев и двое его сообщников Артем Корабель и Владислав Михеев задержаны. Ущерб бюджету составил около 15 млн руб. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным парламентария, летом злоумышленники организовали «Театр нового времени», учредителем которого был ИП Григорий Мокеев. Они прошли верификацию на портале Pro.Культура.РФ и стали участником проекта «Пушкинская карта». Депутат указал, что театр арендовал различные площадки для спектаклей из репертуара учебного театра Самарского института культуры. Официально на спектаклях был полный зал, а фактически залы были пустыми. Цена билетов составляла от 3 до 3,5 тыс. руб., уточнил депутат.

Мошенники находили студентов, которым предлагали «обналичить» Пушкинские карты. Те соглашались и передавали им пароль от карты, получая взамен 1,5-2 тыс. руб. наличными. После этого преступники продавали билеты сами себе, оплачивая их Пушкинской картой. Ее номинал равен 5 тыс. руб.

Как отмечает Александр Хинштейн, за полгода произошло не менее 12 таких фактов мошенничества. В ходе обысков оперативники изъяли компьютерные базы с данными более 5 тыс. студентов.

Депутат обратился к министру культуры России Ольге Любимовой и министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву: «Необходимо скорректировать принцип верификации участников программы "Пушкинская карта", чтобы остановить подобные мошенничества».

Социально-культурный проект «Пушкинская карта» был запущен в сентябре прошлого года. Молодежи в возрасте от 14 до 22 лет выделен бюджет на посещение театров, музеев и концертных залов. Средства на карте можно тратить только в учреждениях культуры и на культурные мероприятия.

Ани Айвазян, Самара

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