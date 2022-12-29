«Пермь-ГАЗ-Гарант» расширит сеть заправочных станций в Пермском районе

Сеть «Пермь-ГАЗ-Гарант» собирается построить на ул. Старцева в Перми новую заправочную станцию, а также реконструировать две существующие заправки на ул. Леонова в Перми и в деревне Паздерино. Об этом сообщил руководитель проектов компании Павел Рогожников на заседании регионального совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Сейчас в сеть входят 27 заправочных станций на территории Пермского края, на которых компания реализует метан и пропан. Господин Рогожников пояснил, что на новой заправке и двух реконструируемых будет продаваться метан, на который спрос сегодня выше в силу его большей безопасности и экологичности.

В октябре 2023 года предприятие планирует ввести в эксплуатацию АГНКС в деревне Паздерино, в ноябре 2023 то го же года — станцию на ул. Старцева в Перми, в декабре 2023-го — заправку на ул. Леонова. В реализацию проекта «Пермь-ГАЗ-Гарант» вложит 384 млн руб.

Представитель «Пермь-ГАЗ-Гарант» попросил присвоить инициативе статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП), чтобы компания смогла получить административную поддержку, а также участки на ул. Леонова и Старцева для размещения заправок в аренду без торгов (площадка в Паздерино находится в собственности сети). Совет проголосовал за присвоение проекту «Пермь-ГАЗ-Гарант» статуса ПИП.

«Пермь-ГАЗ-Гарант» работает на рынке с 2019 года. По данным kartoteka.ru, учредителем управляющего сетью одноименного ООО является предприниматель Сергей Логич, который также числится совладельцем пермского ООО «Берег», специализирующегося на строительстве водных сооружений. Возглавляет «Пермь-ГАЗ-Гарант» Елена Худякова. Выручка компании за 2021 год составила 970,8 млн руб., чистая прибыль — 9,2 млн руб.