В Прикубанском округе Краснодара без электричества остались жители 19 улиц

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы кубанской столицы.

Из-за повреждения кабельной линии отключена ПС «К-104» и 19 трансформаторных подстанций. На месте работает аварийная бригада.

Электричества нет на 19 улицах: Алуштинской, Буковой, Бульварной, Плотниченко, Седина, Российской, Фелицына, Янтарной, 1-го Мая, Архитекторов, Благодатной, бульваре Строителей, Инициативной, Рассветной, Тенистой, Тружеников, Бийской, Ягодина, Янтарной и др.

Дмитрий Нестеренко

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