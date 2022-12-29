Экс-чиновника администрации Ижевска осудили за получение взятки при приемке жилья

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 62-летнего экс-начальника отдела учета и распределения жилья управления ЖКХ администрации Ижевска. Мужчину признали виновным в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что мужчина получил взятку от риелтора за скорейшую приемку 27 квартир в рамках муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселенцев из аварийного и ветхого жилья, а также за ускорение регистрации перехода права собственности. Размер взятки составлял 1% от цены муниципального контракта. Всего осужденный получил 138,5 тыс. руб.

В рамках расследования проведены обыски в администрации Ижевска, допрошены должностные лица администрации и лица, осуществляющие риелторскую деятельность. На имущество осужденного наложен арест на сумму более 1 млн руб.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также назначили штраф в размере 960 тыс. руб.