На Кубани лже-трейдер обвиняется в хищении 36 млн рублей

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Усть-Лабинском района Краснодарского края, которая выдавала себя за трейдера компании «БКС» и привлекала средства граждан якобы для инвестирования, сообщает надзорное ведомство. Злоумышленнице удалось присвоить более 36 млн руб.

Лже-трейдера обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным прокуратуры, в период с лета 2014 года по сентябрь 2017 года женщина заключала с гражданами договоры займа, обещая высокие процентные выплаты. Злоумышленница сообщала вкладчикам, что она якобы является трейдером компании «БКС» и инвестирует средства в высокодоходные проекты фондовых и финансовых рынков. Для введения граждан в заблуждение женщина выплачивала некоторым заемщикам средства якобы в виде процентов, на самом деле схема действовала по принципу пирамиды. Потерпевшими по делу признаны 32 человека.

Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Анна Перова, Краснодар