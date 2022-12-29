Директор Дворца молодежи в Октябрьском обвиняется в вымогательстве и мошенничестве

В Октябрьском руководитель МБУ «Дворец молодежи» обвиняется в вымогательстве (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщают пресс-службы региональных прокуратуры и СКР. По данным «Ъ-Уфа», это 44-летняя Наталья Спирина.

По версии следствия, обвиняемая с 2018 по 2021 годы получала от подчиненных взятки за общее покровительство и попустительство по службе и регулярную выплату премий, а в случае отказа работников платить угрожала увольнениями. В общей сложности она получила более 740 тыс. руб. Кроме того, она фиктивно трудоустроила во дворец восьмерых человек и заполняла за них табели учета рабочего времени, хотя фактически они не работали. Им было необоснованно начислено более 1,1 млн руб., которые обвиняемая присвоила.

Преступные факты выявлены Управлением ФСБ по Башкирии. Обвиняемая не признала вину. На ее имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в Октябрьский городской суд.

Майя Иванова

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