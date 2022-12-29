Долгострой на ул. Толмачева введен в эксплуатацию

В Перми введен в эксплуатацию долгострой на ул. Толмачева, 15. В январе ключи от нового жилья получат 103 человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

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«Это первый дом, достроенный с использованием средств федерального и регионального бюджетов,— написал глава региона.— Уже идет приемка долгостроя по ул. Революции, 2а, на 188 квартир. Заселение — в начале наступающего года. Сейчас в крае одновременно достраиваются девять проблемных объектов, еще шесть находятся в стадии проектирования, оценки госэкспертизы или выбора подрядчика».

Дом на ул. Толмачева, 15, в Перми застройщик «СтройСфера» начал возводить в 2008 году. Всего в здании планировалось 165 жилых помещений. В 2015 году компанию признали банкротом. Контракт на достройку дома на ул. Толмачева, 15, был заключен краевым фондом защиты дольщиков с проектно-строительной фирмой «Вектор-Строй» в декабре 2021 года.