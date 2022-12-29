На выезде из Краснокамска построят крупный логистический комплекс с придорожным сервисом

Компания «Инвест Строй» собирается построить на выезде из Краснокамска, у федеральной трассы М-7 мультиформатный логистический комплекс с объектами придорожного сервиса. Об этом стало известно на заседании регионального совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. В состав комплекса войдут склад класса «А» площадью 40 тыс. кв. м. и придорожный сервис — АЗС и АГНКС, автомастерские, автомойка, гостиница на 20 номеров, торговые площади и общепит. Проект предполагается реализовать до конца 2025 года. Инвестиции в него составят 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Строительство логистического комплекса с придорожным сервисом на выезде из Краснокамска Фото: Строительство логистического комплекса с придорожным сервисом на выезде из Краснокамска

Общая площадь земель, на которых расположатся заявленные «Ивест Строй» объекты, составляет около 86 га. Эта территория находится в собственности инвестора, однако участки относятся к сельскохозяйственным землям, и необходимо перевести их в категорию промышленности. Логистический центр и придорожный сервис разместят по обеим сторонам дороги.

Гендиректор «Инвест Строй» Татьяна Михалева попросила совет по предпринимательству присвоить проекту компании статус приоритетного инвестиционного. Члены совета проголосовали по этому вопросу утвердительно.

Госпожа Михалева отметила, что данный проект — первый этап масштабного инвестпроекта компании по созданию логичтических объектов общей площадью более 200 тыс. кв. м включающего в себя мультитемпературные объекты класса «А», объекты класса «Б», открытые перегрузочные площадки, холодные кросс-доки, просторные парковки и объекты придорожной инфраструктуры.

ООО «Инвест Строй» входит в пермский многопрофильный холдинг «Дельта Инвест». Структурами холдинга владеют Элшан Гусейнов, владелец ГК «Уралподшипник-Пермь» Леонид Панченко, Андрей Полозников, Инна Симоненкова, Марат Рахимов, арбитражный управляющий Виталий Бородулин.

О планах «Инвест Строй» построить логистический комплекс на выезде из Краснокамска стало известно этой осенью. Земли, на которых предполагается строительство, ранее принадлежали сельхозпредприятию «Труженик». Участки «Труженика» были проданы на торгах за долги перед Россельхозбанком, а группа «Дельта Инвест» получила контроль над активом.