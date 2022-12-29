Сквер в Мотовилихе назовут в честь артиллерийского конструктора

Члены Общественного совета по топонимике рассмотрели предложение о переименовании ряда общественных пространств, названий улиц и об установке памятных знаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Скверу им. Землячки в Мотовилихинском районе предложено дать имя пермского конструктора Юрия Калачникова. С такой инициативой выступил управляющий директор ПАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин. Под руководством Юрия Калачникова были разработаны боевые и транспортно-заряжающие машины систем залпового огня «Ураган» и «Смерч», артиллерийская часть 240-миллиметрового, первого в мире самоходного миномета «Тюльпан», семейство 120-миллиметровых артиллерийских орудий «Нона», 152-миллиметровая буксируемая пушка 2А36 «Гиацинт-Б» и ее вариант — артиллерийская часть 2А37 для самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С». «В наступающем 2023 году исполнится 95 лет со дня рождения Юрия Калачникова. Это объясняет важность появления сквера, названного в честь известного конструктора. Кроме того, большую часть жизни Юрий Николаевич прожил в расположенном рядом со сквером доме на ул. Землячки, 12, на здании установлена мемориальная доска»,— пояснил Сергей Дядькин.

Кроме того, на совете было поддержано предложение о присвоении названия «Площадь трех столетий» бывшей площади «Европа» возле Речного вокзала. Эта инициатива поступила от представителей торгово-делового центра «На набережной», который расположен возле площади. Инициаторы отметили, что на протяжении трех столетий развитие города находило свое отражение в архитектурной застройке площади, придав ей тот вид, который сейчас хорошо известен жителям и гостям нашего города. В каждую из эпох на площади появлялись здания со свойственной этому периоду архитектурой: это XVIII, XIX и ХХ века.

Члены совета также поддержали инициативу о присвоении детской школе искусств №13 имени Дмитрия Борисовича Кабалевского, композитора, пианиста и общественного деятеля. По его инициативе и при его участии проводились областные фестивали детского творчества и открывались музыкальные школы. Фестиваль искусств детей и юношества имени Дмитрия Кабалевского «Наш Пермский край» стал неотъемлемой частью творческой деятельности в Пермском крае, он имеет уникальную 45-летнюю историю.

Было одобрено и предложение общественной организации ветеранов комсомола «Мое Отечество» об установке памятной доски в честь столетия со дня создания Всесоюзной пионерской организации им. Ленина на здании по ул. Пионерской, 14. Кроме того, общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» внесло предложение об увековечении памяти Вениамина Сухарева, выдающегося руководителя нефтеперерабатывающего завода. Члены совета проголосовали за установку мемориального бюста Вениамина Сухарева в сквере на ул. Советской Армии, рядом с Краевым индустриальным техникумом.

Общественный совет также рассмотрел и поддержал инициативу Пермского государственного национального исследовательского университета о присвоении одной из новых улиц в Мотовилихинском районе Перми названия «Улица профессора Чагина» — в честь известного пермского ученого Георгия Николаевича Чагина. Это выдающийся историк, который придавал большое значение популяризации научных знаний и культурного наследия Урала.