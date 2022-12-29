Под Энгельсом система ПВО уничтожила неопознанный объект

Оперативные службы проверяют появившуюся в соцсетях информацию о работе системы ПВО в Энгельсском районе Саратовской области.

Информация о работе системы ПВО под Энгельсом около часа назад начала появляться в интернет-сообществах и СМИ. В комментариях под ними жители пишут, что слышал звук самолета и хлопок.

Губернатор Роман Бусаргин подтвердил, что на территории Энгельсского района сработала система ПВО. «Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет», - заявил глава региона.

Он призвал жителей сохранять спокойствий. «Никакой эвакуации из города не требуется», - заверил чиновник.

Об инцидентах в небе над Энгельсом также сообщалось 5 и 26 декабря. В результате последнего погибли трое военнослужащих технического состава. Они погибли при падении обломков украинского беспилотника, сбитого системой ПВО над аэродромом.

Марина Ковалева