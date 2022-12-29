В Ярославле из-за аварии Московский проспект встал в большую пробку

По данным «Яндекс.Карт» на Московском проспекте в сторону центра возле моста через Которосль произошло две аварии, из-за чего оказались перекрытыми все полосы дороги. Очевидцы делятся фото и видео в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Камера-онлайн ЯрНет Фото: Камера-онлайн ЯрНет

В ДТП столкнулись ГАЗель, которую развернуло поперек дороги, и два автобуса, которые не смогли разъехаться. Из-за этого за ними образовалась большая пробка, в которую встал Московский проспект, проспект Фрунзе, ул. Мельничная и Тормозное шоссе.

На момент подготовки материала стало известно, что некоторые полосы открыты для движения.

Вероника Макарова

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