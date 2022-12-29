В Челябинской области вырастет плата за капремонт

С 1 января в Челябинской области размер взноса за капитальный ремонт многоквартирных домов вырастет до 11,2 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в постановлении губернатора Алексея Текслера. Сейчас тариф составляет 10,1 руб./кв. м.

Установленный размер взноса будет действовать в течение 2023 года.

«Ежегодное увеличение размера взноса связано с тем, что объемы работ, которые необходимо выполнить согласно региональной программе капитального ремонта, должны быть обеспечены соответствующими источниками финансирования», — отмечают в фонде капремонта Челябинской области.