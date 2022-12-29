В Усть-Лабинском районе будут судить лже-трейдера, укравшего 36 млн рублей

Прокуратура Усть-Лабинского района направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая под видом трейдера украла у граждан 36 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, с лета 2014 года по сентябрь 2017 года 35-летняя жительница Усть-Лабинского района заключала договоры займа и обещала высокие процентные выплаты. Она сообщала вкладчикам, что якобы инвестирует в высокодоходные сферы фондовых и финансовых рынков в качестве трейдера ООО «Компания БКС». Некоторым вкладчикам она выплатила проценты, чтобы ее действия выглядели правдоподобно. В итоге она украла у 32 человек более 36 млн руб.

Женщину обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере.). Теперь уголовное дело направлено в Усть-Лабинский районный суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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