Конструкторское бюро Алексеева заложило новое судно на воздушной подушке «Волжский»

Головное судно на воздушной подушке «Волжский» заложило Центральное конструкторское бюро имени Алексеева (ЦКБ по СПК), сообщили на предприятии. Оно создается по собственному проекту, который стал первым в современной истории предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦКБ по СПК имени Алексеева Фото: ЦКБ по СПК имени Алексеева

Судно «Волжский» рассчитано на 25 пассажиров. Оно может использоваться круглый год на воде, снеге и грунте при температуре воздуха от -35°C до +40°C. Скорость хода — до 65 км/ч, дальность — до 900 км. Будет установлена энергетическая установка отечественного производства.

Кроме того, на верфи заложили седьмое скоростное судно на подводных крыльях «Метеор 120Р». Серию начали строить в 2021 году. Первые суда уже используются в Ханты-Мансийском автономном округе. Поставки следующих «Метеоров» планируются в Якутию, Нижегородскую область и другие регионы.

Анастасия Еремина