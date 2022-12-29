«Немаловажный фактор — наличие поблизости парков»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, на что наряду с транспортной доступностью и инфраструктурой обращают внимание покупатели квартир в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Благоустройство, планировки квартир и даже отделочные материалы входных групп — на все это посетители офисов продаж новостроек обращают внимание при подборе нового жилья для своей семьи. Конечно, важны еще и такие характеристики, как транспортная доступность и инфраструктура в локации. Немаловажным фактором оказывается наличие поблизости парков. Но только 40 проектов в старых границах Москвы, а это лишь чуть более 10% от общего количества новостроек в столице, могут похвастаться столь удачным соседством.

Больше всего жилых комплексов в шаговой доступности от парков в городе расположено в Западном округе — их здесь восемь. Средняя стоимость квадратного метра — 705 тыс. руб., посчитали аналитики девелоперской компании Forma. В целом ЖК у парков достаточно равномерно распределены по территории Москвы, отмечают эксперты. В тройке лидеров по числу жилых комплексов в пятиминутной пешей доступности от рекреационных зон запад, север и северо-восток. Там по шесть-восемь таких проектов.

Наименьшее же количество жилых комплексов с такой характеристикой на юге и северо-западе — один и три соответственно. Интересно, что при этом в данных округах располагаются одни из самых крупных зеленых массивов. Самым дорогим округом с квартирами вблизи рекреационных зон предсказуемо стал Центральный. Жилой метр в пяти новостройках у зеленых территорий здесь стоит более 1 млн руб. В тройку лидеров по стоимости «квадрата» в новых домах около парков вошел и Северо-Западный округ. Здесь возведены три ЖК с такими параметрами, средняя цена в них достигает 0,5 млн руб. за метр. А вскоре начнется строительство и четвертого.