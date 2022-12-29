«Почти все работы сопровождаются афоризмами»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о произведениях вологодского художника, выставленных в галерее ARTSTORY.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Artstory Фото: Artstory

В московской галерее ARTSTORY началась выставка вологодского художника Евгения Родионова. Можно назвать это очередным открытием автора столичной публике — персональных экспозиций в Москве у него еще не было. Хотя, например, в интернет-пространстве его картины-мемы неплохо известны. «Мы кормили рыбу кашей и поили молоком», «Покажи мне, птица, эту кенгуру», «Чтобы громко. Чтобы о-го-го!», «Звезды — они, как мухи», «Грусть-печаль — штука коллективная», «Айда, родимая, бананы собирать», «А мы летом ходим в лыжах против ветра по грибы!» — это названия полотен Родионова, акрил с гуашью на холсте с оргалитом.

Почти все работы сопровождаются более или менее подробными надписями-афоризмами — автор продолжает богатые традиции русского леттризма! Главный персонаж у Евгения — некая «баба Фрося», то ли конкретная бабушка, то ли былинный персонаж. «Конечно же, ни к какой конкретной бабушке Фросе это не имеет никакого отношения, и почему бабушки, я тоже не могу сказать. Вот их наличие примем на картинах за данность. А вообще они живут в таком вот мире, который называется Чудолесье или Таинственный заповедник. Поскольку это заповедник, там жизнь протекает так, как она должна протекать, и к нашей это имеет мало отношения. Если мы будем что-то принимать за чистую монету, то только отдалимся от постижения истины»,— говорит Евгений Родионов.

Мое любимое произведение — «Рыбу-землеройку мы ловим на зефир». Это тетраптих — сложенная из четырех холстов картина, представляющая в зарослях тропического тростника мощных женщин-«фрось», которые держат на вытянутых руках шкодливых подмигивающих рыб. Вот такого автора под Новый год выставили в галерее ARTSTORY. Искусствоведы найдут в творчестве Родионова отсылки к русской народной картинке и к средневековой миниатюре, к комиксу и плакату, к работам Пурыгина и нашего современника Любарова. А мы просто будем наслаждаться позитивной живописью, которую интересно рассматривать и даже читать.