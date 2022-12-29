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Коммерсантъ FM
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«К жизни вернули уже шесть уникальных транспортных средств»

Дмитрий Гронский — о Музее транспорта Москвы

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие проекты уже осуществил музей и что еще собирается сделать до открытия для посетителей в 2024 году.

Фото: пресс-служба Музея транспорта Москвы

Фото: пресс-служба Музея транспорта Москвы

Однажды мне довелось побывать в одном из музеев водки, которых сегодня неимоверно много в самых разных городах бывшего Советского Союза. И это, скажу я вам, меня не удивляет. Удивило меня другое: я обратил внимание, что часть бутылок в экспозиции пустые. На мой вопрос, почему, сотрудник музея тоже ответил мне вопросом: «А вы знаете, чем отличается музей от выставочного зала?». Я не знал, в чем не постеснялся признаться. «Так вот, в отличие от выставочного зала, где просто организуется экспозиция, в музее ведется научно-исследовательская работа»,— пояснил представитель музея.

Подтверждение этому правилу мы с вами видим, в том числе в том, как ведет свою работу Музей Транспорта Москвы. Здание, которое разместит в своих стенах всю коллекцию, откроется для посетителей только в 2024 году, но то, что музей трудится и сейчас, мы видим буквально каждый день. Только в декабре в зале ожидания Северного речного вокзала открылась инсталляция «Заводские настройки», посвященная теме экологической осознанности в транспортном дизайне.

В это же время заработала четвертая серия проекта «Станция Музейная». На всех станциях Калужско-Рижской линии метро в рамках и на стикерах можно увидеть культовые обложки журнала «Техника — молодежи» 50-х-80-х годов прошлого века. А еще в 2022 году музей вернул жизнь шести уникальным транспортным средствам. Среди них, например, тротуароуборочная машина с символичным названием «Труженик», которая выпускалась на московском заводе «Красный путь» с 1963 по 1980 год. Всего до сегодняшнего дня уцелело не больше десяти этих сверхкомпактных автомобилей.

А тягач-эвакуатор «МазЗил» и вообще уникален. Такое странное сочлененное название он получил потому, что был собран умельцами из двух списанных грузовиков разных марок. От МАЗ-200 он позаимствовал шасси, раму и мосты. От ЗИЛ-157 достались мотор и кабина. Это чудо ярко-оранжевого цвета можно было видеть не только на фото, но и вживую на одной из транспортных выставок на Красной Пресне. В планах Музея Транспорта Москвы на 2023 год реставрация еще двух десятков уникальных транспортных средств, которые мы, безусловно, увидим.

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